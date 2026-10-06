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Cuntis

Cuntis denuncia “axendas colapsadas” en el Centro de Salud y 62 pacientes para un solo médico

Fátima Frieiro
06/10/2026 18:28
Centro de salud de Cuntis
Centro de salud de Cuntis
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Agendas colapsadas y un único médico para atender a un total de 62 pacientes. Esto es lo que denuncia el Concello de Cuntis, que tilda la situación sanitaria de la localidad de “insostible”. Señalan desde la administración municipal que la situación se debe a la falta de sustituciones por parte del Sergas durante las vacaciones, lo que ha provocado que lleven en el municipio dos semanas con un único médico.

La administración local denuncia que, debido a esto, una única doctora está obligada a asumir 62 pacientes diarios (los 36 citados más las urgencias y pacientes que acuden al centro de salud sin cita). Una – advierten– “sobrecarga extrema” que “ten unha consecuencia moi grave para a nosa veciñanza, que é que o servizo está saturado e xa é imposible conseguir cita médica”.

Recalcan desde el municipio cuntiense que la agenda del profesional está “totalmente colapsada” porque “un só profesional non pode para tanta demanda”.

Desde el Concello agradecen el “esforzo titánico do noso persoal médico” y exigen a la Consellería de Sanidade que adopte “solucións e sustitucións xa”, al entender que Cuntis “merece unha sanidade digna”.

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