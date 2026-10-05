Cuntis sigue sin fecha para abordar con Augas de Galicia una solución a la falta de agua en el municipio

El Concello de Cuntis continúa realizando conexiones directas a viviendas CEDIDA

La situación de abastecimiento de aguas en varias zonas de Cuntis continúa sin cambios. Nueve aldeas del municipio siguen afectadas por la falta de agua derivada de la escasez de caudal del río Umia y el Concello mantiene las medidas de emergencia que ha ido poniendo en marcha durante las últimas semanas.

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, confirma que todavía no existe una fecha prevista para la reunión con Augas de Galicia, un encuentro que desde la formación municipal quieren abordar para tratar de solventar los problemas de abastecimiento que está sufriendo el municipio.

La falta de una fecha concreta mantiene en espera la propuesta municipal de construir un nuevo depósito de almacenamiento de agua, una infraestructura que consideran necesaria desde el gobierno local para reforzar la capacidad de abastecimiento de Cuntis y afrontar situaciones de escasez como la actual.

Mientras no se produzca ese encuentro y se concrete una solución, la situación continúa prácticamente igual. Las nueve aldeas afectadas siguen necesitando apoyo para garantizar el suministro y el Concello continúa realizando conexiones directas a viviendas. La formación municipal también ha tenido que recurrir al suministro mediante camiones cisterna para atender las necesidades de las zonas más afectadas.

Estas actuaciones forman parte de las medidas adoptadas ante la situación de escasez que afecta a diferentes núcleos del municipio. Entre las áreas señaladas se encuentran A Torre, Vilameán, Portela, Loureiro de Arriba, Alto da Casa da Cruz, A Toxeira, O Noval, Vilariño y Herves. La situación está obligando a mantener unas medidas provisionales que, aunque permiten atender las necesidades más inmediatas, no ofrecen una solución estable para los vecinos de las zonas afectadas.

La continuidad de los problemas de suministro hace que el abastecimiento dependa, en buena medida, de estas actuaciones de emergencia mientras se espera una respuesta por parte de las administraciones competentes. Mientras tanto, los vecinos de las nueve aldeas continúan pendientes de la evolución de la situación y de las actuaciones que puedan llevarse a cabo. El Concello confía en que el encuentro pueda fijarse próximamente y permita avanzar en una solución conjunta.

Hasta entonces, continuará con las medidas de emergencia y con el seguimiento de las necesidades de las zonas afectadas.

SOLUCIÓN DEFINITIVA

El gobierno local considera que las medidas que se están aplicando permiten afrontar las necesidades más urgentes, pero no solucionan el problema de fondo. Por este motivo, el alcalde plantea la construcción de un nuevo depósito de agua que permita aumentar la capacidad de almacenamiento y ofrecer mayores garantías de suministro en periodos de sequía.

La propuesta debe ser abordada con Augas de Galicia, pero por el momento no hay una fecha fijada para que ambas partes puedan sentarse a analizarla.

El Concello espera que ese encuentro pueda fijarse próximamente para estudiar las necesidades del municipio y valorar la viabilidad de nuevas infraestructuras que permitan reforzar el abastecimiento municipal ante futuros episodios de escasez.

La reunión será clave para determinar los próximos pasos y avanzar hacia un mejor sistema de abastecimiento en las localidades afectadas.