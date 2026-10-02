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Cuntis

La subida del IBI y del Impuesto de Vehículos no llegará a Pleno tras el rechazo de los populares

Fátima Pérez
02/10/2026 17:37
El grupo popular en una sesión plenaria del Concello
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El grupo municipal del PP de Cuntis tumba la propuesta de subida de impuestos que el gobierno llevó a la comisión informativa para, posteriormente, debatir en Pleno ordinario. Los populares, tal y como habían anunciado, rechazaron en esta comisión la propuesta de Manuel Campos que pasaba por incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana en un 20% y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en un 66% para el próximo año.

“Levamos todo o mandato insistindo en que non imos ser cómplices coa nefasta xestión económica de Manuel Campos, polo que, aínda que el intente asaltar os petos dos veciños para pagar os seus desmáns, excesos e gastos superfluos, nós imos ser responsables e estar ao lado da xente”, sentencia la portavoz popular, Isabel Couselo. Y es que esta propuesta de la administración local llega motivada por el Plan de Ajuste al que se adhirió el Concello para asumir el pago a proveedores.

El grupo municipal del PP en una sesión plenaria en Cuntis

Cuntis esboza nuevas subidas en el IBI y el Impuesto de Vehículos

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Couselo considera que este incremento de impuestos es la única idea que tiene el alcalde socialista “para pagar a súa nefasta xestión económica chea de débedas e impagos e que aboca ao Concello ao abismo financeiro”, ya que recuerda, es la tercera ocasión en la que  intentan sacar adelante una propuesta similar.

La portavoz asegura que la propuesta popular para poner fin a la complicada situación económica de la villa pasa “pola contención dos moitos gastos superfluos nos que incurre o rexedor e o goberno”. 

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