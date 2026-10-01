La Xunta invertirá 1,6 millones en modernizar el radar meteorológico

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante su visita al radar de Xesteiras Cedida

La Xunta destinará 1,6 millones de euros a la renovación tecnológica del radar meteorológico de Xesteiras, una actuación con la que busca mejorar la calidad y la fiabilidad de los datos que maneja MeteoGalicia y reforzar la capacidad de anticipación ante episodios meteorológicos adversos.

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, explicó durante su visita de ayer a las instalaciones que la actuación permitirá actualizar el equipamiento y situarlo, según señaló, entre los sistemas tecnológicamente más avanzados de España.

La intervención permitirá además adaptar el radar a los estándares empleados actualmente por los principales servicios meteorológicos internacionales, facilitando el intercambio de información y su integración en redes y proyectos europeos.

Uno de los principales cambios será la sustitución de la actual tecnología de magnetrón, utilizada en este radar de banda C, por un sistema de transmisión de estado sólido. Esta tecnología ofrece, según la Xunta, una mayor estabilidad y eficiencia y reduce la dependencia de componentes cuya fabricación es cada vez más limitada.

Los trabajos incluirán la renovación de los principales sistemas del radar y de los elementos asociados, además de las actuaciones técnicas necesarias para configurar e integrar el nuevo equipamiento. La intervención se desarrollará de manera que el radar mantenga su operatividad durante el proceso, con una transición progresiva hacia el nuevo sistema.

La modernización del dispositivo de Cuntis supondrá también una mejora para la red de observación meteorológica de MeteoGalicia, integrada actualmente por el radar de Xesteiras, 160 estaciones meteorológicas y cuatro sensores destinados a la detección de rayos.

Disponer de información meteorológica más precisa y continua permitirá mejorar la respuesta de las administraciones ante situaciones de riesgo.

La actualización tendrá especial incidencia en el seguimiento de episodios de lluvias intensas, tormentas o granizo, al tiempo que permitirá reducir el riesgo de interrupciones no planificadas del servicio, según explicó la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez.