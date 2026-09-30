Luz verde para instalar en Cequeril un nuevo camping con bungalows y cabañas

Imagen de archivo de un camping de O Grove D.A.

La Xunta de Galicia da luz verde ambiental al proyecto para la instalación de un nuevo campamento de turismo de una estrella, tipo camping, con 10 construcciones fijas en la parroquia de Cequeril, en Cuntis.

Según se concluye en el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el documento ambiental, en los informes analizados y en el programa de vigilancia diseñado para esta iniciativa.

El futuro campamento turístico estará ubicado en el lugar de Vilar de Mato y ocupará una superficie total de 6.145 metros cuadrados. El conjunto estará formado por cuatro instalaciones tipo bungalow o cabaña, cada una con su correspondiente piscina anexa, y otras seis construcciones estables con formato de tienda de campaña fija instalada sobre una tarima de madera. Además, el proyecto se contemplan también otros tres módulos más destinados a recepción, gimnasio y aseos públicos. Toda la parcela, en la que también habrá una zona de acampada y un espacio reservado para los accesos interiores, estará delimitada con un cierre de madera.

Las evaluaciones que se realizaron para valorar la instalación de este espacio consideran que su puesta en marcha sería viable siempre que se cumplan determinados condicionantes relacionados con la protección de la atmósfera, la población y la salud; las aguas y los cauces fluviales; el suelo y las infraestructuras; la fauna; el patrimonio; así como la restauración paisajística y la gestión de residuos.