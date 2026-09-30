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Cuntis

Exponen la ampliación de dos parques eólicos que tocan Cuntis

Fátima Pérez
30/09/2026 17:04
Los eólicos que se elevan sobre el Monte Xiabre, en Vilagarcía
Los eólicos que se elevan sobre el Monte Xiabre, en Vilagarcía
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La Xunta de Galicia abre el período de información pública los proyectos de los parques eólicos Nesa Monte Arca Norte y Nesa Monte Arca Sur, que afectan a los municipios de Cuntis, A Estrada y O Campo Lameiro.

Concretamente el Nesa Monte Arca Norte, promovido por Nesa Vento Galego 2, S.L., prevé la instalación de tres aerogeneradores, con una potencia total de 20 megavatios. Dos de ellos se situarían en A Estrada y el tercero en Cuntis y la producción neta anual estimada alcanzaría los 72.738 megavatios hora. El presupuesto de ejecución asciende a 19,31 millones de euros.

Por su parte, el Nesa Monte Arca Sur, promovido por Nesa Vento Galego 3, S.L., también contará con tres aerogeneradores de 20 megavatios de potencia, pero en este caso, las tres máquinas están proyectadas en Cuntis. En cuanto a la producción anual estimada será de 71.120 megavatios horas y el presupuesto del parque alcanza los 19,43 millones de euros.

Los seis aerogeneradores previstos serán del modelo N175 de Nordex, con 6,66 megavatios de potencia nominal cada uno, un diámetro de rotor de 175 metros y una altura de buje de 118,6 metros. En conjunto, los dos parques alcanzarían una producción neta estimada de 143.858 megavatios horas al año.  

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