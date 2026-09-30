Cuntis esboza nuevas subidas en el IBI y el Impuesto de Vehículos

El grupo municipal del PP en una sesión plenaria en Cuntis Mónica Ferreirós

El Plan de Ajuste al que está sumido el Concello de Cuntis obliga al ejecutivo a presentar una nueva propuesta para subir los impuestos. En concreto, el plan pasa por aumentar en un 20% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana y en un 66% para el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). El Concello aprobó el pasado mes de mayo una actualización del Plan de Ajuste para asumir el pago a proveedores, una medida que, según detalló en su día el PP hipotecaría a la administración local “ata o 2041”, al acogerse a un crédito del Estado de 1,7 millones.

Ahora, este mismo Plan de Ajuste obliga al Concello a llevar hoy a comisión informativa esta propuesta para posteriormente, si así se aprueba, llegar al Pleno del próximo 8 de octubre. En concreto se detalla el incremento de la Contribución Urbana en un 20%, pasando el tipo impositivo del 0,5 al 0,6, y del impuesto de vehículos en un 66%. En este caso, el alcalde, Manuel Campos, promueve la subida de 86 a 143 euros para los vehículos de 12 a 15,99 caballos fiscales y de 107 a 179 euros para los de hasta 19,99 caballos fiscales.

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Los Populares ya han manifestado su desacuerdo con esta propuesta que consideran inadecuada para sanear la economía del Concello, además recuerdan que, con esta, son ya tres las ocasiones en las que el ejecutivo aprueba fuertes subidas de impuestos. “Non pode ser que o despilfarro, o derroche continuado que seguimos sufrindo día a día e as enormes débedas contraídas polo rexedor socialista en gastos superfluos e innecesarios que non melloran en nada a vida da xente teñan que ser pagados polos petos dos veciños, e máis no actual contexto de forte inflación, coa cesta da compra e os combustibles disparados, que fan que a moitos veciños lles sexa difícil chegar a final de mes”, apuntó la portavoz municipal, Isabel Couselo.

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El PP recuerda que Campos ya hizo sendos intentos en los años 2024 y 2025 y ambos fueron rechazados gracias a los votos en contra de los populares, que recalcaron que volverán a posicionarse frente a esta medida al considerar que no deben ser los vecinos los responsables de sanear las cuentas. Consideran además que la propuesta surge de la “desesperación” por los números rojos de las arcas municipales, con deudas millonarias a proveedores y al Estado, e indican que la receta para sanear la economía de Cuntis debe pasar por una política de contención.