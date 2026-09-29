Falece o cuntense Maxín Picallo, un dos últimos alumnos vivos de Asorey
Maxín Xulio Picallo Durán, un dos últimos alumnos vivos que quedaba de Francisco Asorey, faleceu o luns, 28 de setembro, aos 86 anos de idade. Picallo nacera en 1940 en San Ildefonso, na parroquia cuntense de Santa María de Troáns, onde pasou a infancia e parte da mocidade, ata que en 1956 trasladou a súa vída a Santiago de Compostela, onde recibiu clases de profesores como Francisco Asorey, Felipe Criado e Fernando Barral.
Pasado o tempo, rematados os estudos e o servizo militar, instálase en Goián (Tomiño), pois contratárao o escultor Xoán Piñeiro Nogueira, daquela con obradoiro nese concello. Alí coñece a súa futura muller, Delva Asensio, con quen tivo tres fillos, Delva, Maxín e Cecilia.
Así mesmo, en Valencia residiu dende 1978 e ao longo da década dos oitenta. Non son poucas as obras que realiza nese territorio, dende a restauración da fachada de igrexa de Biar (Alacant) até o 'Monument als Geladors (Ibi)'. En Galicia destacan grandes pezas escultóricas como: 'A fonte das Nereidas' (O Rosal), 'A fonte dos cabalos' (obra inconclusa para o mosteiro de Oia), 'Domitila' (Museo Provincial de Lugo), 'A Familia' (Tui), 'Nacemento do Río Miño' (localizado na lagoa de Fonmiñá – A Pastoriza); e os monumentos á muller labrega, aos canteiros, ao mariñeiro e ao emigrante, e a Manuel Cabada Vázquez (en Forcarei, Cuntis, Moaña e A Estrada, respectivamente). Tamén a peza titulada Breogán (caudillo celta), localizada na subida ao castro de Santa Trega (A Guarda); como o enorme conxunto titulado Encontro entre dous mundos (Baiona), onde as figuras que representan as culturas precolombinas teñen protagonismo cas procedentes do continente europeo.