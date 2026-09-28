Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis reclama un nuevo depósito de agua ante la sequía que afecta ya a nueve aldeas

El Concello ejecutó ya más de 50 enganches en viviendas para llevar agua municipal a puntos críticos

Fátima Pérez
28/09/2026 17:56
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La problemática en el abastecimiento de agua en Cuntis continúa y el alcalde tiene claro que la villa necesita otro depósito de almacenamiento. Esta es la propuesta que quiere llevar el regidor ante Augas de Galicia cuando se reúna con los responsables de esta administración autonómica.

Cuntis bebe del río Umia, un entorno fluvial que lleva semanas con el caudal prácticamente al mínimo, ocasionando por tanto graves problemas de abastecimiento a vecinos y vecinas que se quedan sin agua.

Nueve aldeas sin agua

En total son ya nueve las aldeas a las que el Concello ha tenido que auxiliar acercando agua con camiones cisterna: A torre, Vilamean, Portela, Loureiro de Ariba, Alto da Casa da Cruz, a los que se sumó también A Toxeira, O Noval, Vilariño y Herves. “Fixemos xa máis de 50 enganches a vivendas”, confiensa el alcalde, Manuel Campos, quien insiste en destacar que la situción es muy complicada.

La administración local tiene pendiente reunirse con Augas de Galicia para trabajar conjuntamente en una solución que podría ser este nuevo depósito de almacenamiento que plantea Campos. Entre tanto, las restricciones continúan en la villa termal tras su emisión el pasado 19 de agosto. Fue en ese momento cuando el Concello notificó el estado de alerta al ver como el cauce del río en el lugar de Veiga Grande, punto estratégico que abastece a la potabilizadora de Sebil que da servicio tanto a Cuntis como a Moraña, estaba en una situación crítica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620