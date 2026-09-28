Cuntis reclama un nuevo depósito de agua ante la sequía que afecta ya a nueve aldeas

La problemática en el abastecimiento de agua en Cuntis continúa y el alcalde tiene claro que la villa necesita otro depósito de almacenamiento. Esta es la propuesta que quiere llevar el regidor ante Augas de Galicia cuando se reúna con los responsables de esta administración autonómica.

Cuntis bebe del río Umia, un entorno fluvial que lleva semanas con el caudal prácticamente al mínimo, ocasionando por tanto graves problemas de abastecimiento a vecinos y vecinas que se quedan sin agua.

Nueve aldeas sin agua

En total son ya nueve las aldeas a las que el Concello ha tenido que auxiliar acercando agua con camiones cisterna: A torre, Vilamean, Portela, Loureiro de Ariba, Alto da Casa da Cruz, a los que se sumó también A Toxeira, O Noval, Vilariño y Herves. “Fixemos xa máis de 50 enganches a vivendas”, confiensa el alcalde, Manuel Campos, quien insiste en destacar que la situción es muy complicada.

La administración local tiene pendiente reunirse con Augas de Galicia para trabajar conjuntamente en una solución que podría ser este nuevo depósito de almacenamiento que plantea Campos. Entre tanto, las restricciones continúan en la villa termal tras su emisión el pasado 19 de agosto. Fue en ese momento cuando el Concello notificó el estado de alerta al ver como el cauce del río en el lugar de Veiga Grande, punto estratégico que abastece a la potabilizadora de Sebil que da servicio tanto a Cuntis como a Moraña, estaba en una situación crítica.