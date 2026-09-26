Viajar para poner a Cuntis en el mapa: la labor de la Asociación Cultural Río Gallo

Miembros de Río Gallo en una campaña de recogida de alimentos Cedida

Fue en el año 2001 cuando nació en Cuntis la Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo, pero lo hizo con una función: sacar adelante las Patronales. En 2013 sus propósitos cambiaron para pasar a dinamizar la cultura y el turismo de la villa a través de viajes y excursiones cada vez más solicitadas por cuntienses y foráneos.

“Nas viaxes que organizamos un 40% é xente doutros concellos”, explica Fernando Conde, presidente de la asociación. Y aunque de primeras podría parecer algo preocupante ya que supone dejar sin plaza a público local de Cuntis, Conde recuerda que al tratarse de ofertas de ocio privadas y de pago, no pueden reservar plazas ni rechazar a personas que quieran participar. “Pero nos vemos isto como algo positivo, porque así Cuntis chega a outros concellos. Veñen aquí para viaxar con nos y poñen a nosa vila no mapa. Isto é o retorno que ten a nosa labor”, señala el presidente.

Pese al arduo trabajo y la cantidad de iniciativas que llevan a cabo durante el año, la gestión recae únicamente en tres o cuatro responsables, pero aseguran tener “moita colabración externa”, sobre todo a la hora de proponer nuevas acciones culturales. “As ideas chegan da xente”, asegura Conde.

De hecho, esta misma semana desvelaron la que será la gran novedad del 2027: un vuelo en avioneta sobre la playa de Las Catedrales, en Ribadeo. En total la asociación ofertará hasta 24 plazas y adelanta que se llevará a cabo en los meses de primavera, a la espera de lanzar una fecha definitiva.

Con todo, tras 25 años de trayectoria, Río Gallo continúa haciendo de Cuntis un punto concurrido y, cada vez más, conocido. “Motívanos o éxito e a boa aceptación. A xente é moi agradecida e iso tira de nos”.