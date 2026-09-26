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Cuntis

Viajar para poner a Cuntis en el mapa: la labor de la Asociación Cultural Río Gallo

Esta entidad nació hace 25 años, pero desde 2013 únicamente trabaja para dinamizar el turismo y la cultura de la villa termal a través de actividades y escapadas que ya han ganado adeptos

Fátima Pérez
26/09/2026 22:00
Miembros de Río Gallo en una campaña de recogida de alimentos
Miembros de Río Gallo en una campaña de recogida de alimentos
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Fue en el año 2001 cuando nació en Cuntis la Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo, pero lo hizo con una función: sacar adelante las Patronales. En 2013 sus propósitos cambiaron para pasar a  dinamizar la cultura y el turismo de la villa a través de viajes y excursiones cada vez más solicitadas por cuntienses y foráneos.

“Nas viaxes que organizamos un 40% é xente doutros concellos”,  explica Fernando Conde, presidente de la asociación. Y aunque de primeras podría parecer algo preocupante ya que supone dejar sin plaza a público local de Cuntis, Conde recuerda que al tratarse de ofertas de ocio privadas y de pago, no pueden reservar plazas ni rechazar a personas que quieran participar. “Pero nos vemos isto como algo positivo, porque así Cuntis chega a outros concellos. Veñen aquí para viaxar con nos y poñen a nosa vila no mapa. Isto é o retorno que ten a nosa labor”, señala el presidente.

Pese al arduo trabajo y la cantidad de iniciativas que llevan a cabo durante el año, la gestión recae únicamente en tres o cuatro responsables, pero aseguran tener “moita colabración externa”, sobre todo a la hora de proponer nuevas acciones culturales. “As ideas chegan da xente”, asegura Conde.

De hecho, esta misma semana desvelaron la que será la gran novedad del 2027: un vuelo en avioneta sobre la playa de Las Catedrales, en Ribadeo. En total la asociación ofertará hasta 24 plazas y adelanta que se llevará a cabo en los meses de primavera, a la espera de lanzar una fecha definitiva.

Con todo, tras 25 años de trayectoria, Río Gallo continúa haciendo de Cuntis un punto concurrido y, cada vez más, conocido. “Motívanos o éxito e a boa aceptación. A xente é moi agradecida e iso tira de nos”. 

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