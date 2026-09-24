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Cuntis

El PP insiste en aprovechar los fondos provinciales para actuar en el Campo de Fútbol de A Ran

Los populares insisten en que el estado actual del césped artificial está causando problemas y lesiones a los deportistas

Fátima Pérez
24/09/2026 20:28
Las nuevas luminarias en el campo de fútbol A Ran
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El PP de Cuntis exige que se acometa de manera urgente mejoras en el Campo de Fútbol de A Ran ante su “evidente deterioro” y que el alcalde, Manuel Campos, destine los cerca de 100.000 euros de la cuarta edición del Plan Especial de Infraestructuras Deportivas (PEID) de la Diputación de Pontevedra a estas actuaciones.

Los populares aseguran que el terreno de juego necesita renovar el césped artificial, ya que el actual está causando problemas y lesiones a los deportistas. Además, también consideran necesario solucionar los problemas de encharcamiento y dotar al estadio de unos nuevos vestuarios ante la falta de espacio.

El PP ya presentó el año pasado un moción para exigir que se aproveche esta oportunidad de financiación y que se llevaran a cabo estas obras con fondos del PEID, pero aseguran que “o goberno socialista obviou esta necesaria demanda malia que a proposta saíu aprobada pola maioría da corporación”.

La concejala del PP, Isabel Couselo, lamentó la actitud y decisión del alcalde, “que preferiu apostar por crear un ximnasio en vez de poñer en condicións a instalación deportiva máis empregada de Cuntis”, apuntó, haciendo referencia a uno de los proyectos que propone el gobierno local para transformar el antiguo matadero municipal en un gimnasio. “Primeiro debe acondicionarse o xa existente e sobre todo cando o estado do campo pon en risco a seguridade dos usuarios e principalmente dos nenos”, firmó Couselo. 

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