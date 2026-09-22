El BNG exigirá en el Pleno la asignación de personal para el control de la EDAR de Meira

El portavoz nacionalista, Daniel Martín Cedida

El BNG presentará una moción en el Pleno del próximo 8 de octubre para exigir la asignación de personal que realice tareas diarias de mantenimiento, control y vigilancia ambiental en la EDAR de Meira.

Los nacionalistas aseguran que esta depuradora es la infraestructura de saneamiento más importante del municipio y, por ello, su correcto funcionamiento es vital no solo para el bienestar de los vecinos, sino también para la preservación ecológica del municipio.

Por todo ello, en la moción también solicitarán que se elabore un plan de choque para poner en funcionamiento la depuradora; una evaluación de los daños ocasionados al río; y la elaboración de un plan de regeneración ambiental y limpieza. Además, solicitarán que se revisen el resto de depuradoras del municipio para comprobar su estado y evitar “outra catástrofe ambiental”.

“A orixe do caos ten nomes e apelidos: a dos políticos que sabían perfectamente que a xubilación dos operarios municipais deixaba a planta sen o control que require e decidiron cruzarse de brazos, e non repoñer o persoal”, apunta el portavoz nacionalista, Daniel Martín.