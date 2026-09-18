Cuntis prohíbe desde hoy la circulación y estacionamiento en un tramo de la villa por el Rally

IX Rally Mix Cuntis Vila Termal

Cuntis anuncia restricciones de tráfico para este fin de semana por la celebración del IX Rally Mix Cuntis Vila Termal. Según informa el Concello, estará prohibida la circulación, el estacionamiento y la parada de vehículos en el tramo comprendido entre la calle de entrada PO-220, en el acceso norte del polígono, y el entronque con la calle Bernardo Sagasta, a la altura de la farmacia. Las restricciones comenzarán hoy a las 15:00 horas y se mantendrán hasta hoy a las 00:00 horas.

El Concello pide que se respeten estas limitaciones a la hora de planificar desplazamientos durante la celebración de la prueba y agradece la comprensión y colaboración de los vecinos para garantizar la seguridad durante el evento.