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Cuntis 

Cuntis prohíbe desde hoy la circulación y estacionamiento en un tramo de la villa por el Rally

Fátima Pérez
18/09/2026 08:00
IX Rally Mix Cuntis Vila Termal
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Cuntis anuncia restricciones de tráfico para este fin de semana por la celebración del IX Rally Mix Cuntis Vila Termal. Según informa el Concello, estará prohibida la circulación, el estacionamiento y la parada de vehículos en el tramo comprendido entre la calle de entrada PO-220, en el acceso norte del polígono, y el entronque con la calle Bernardo Sagasta, a la altura de la farmacia. Las restricciones comenzarán hoy a las 15:00 horas y se mantendrán hasta hoy a las 00:00 horas.

El Concello pide que se respeten estas limitaciones a la hora de planificar desplazamientos durante la celebración de la prueba y agradece la comprensión y colaboración de los vecinos para garantizar la seguridad durante el evento. 

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