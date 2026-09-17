La polémica sobre la EDAR de Meira y el último episodio de contaminación llegará al Pleno

Isabel Couselo, portavoz municipal del PP de Cuntis Cedida

Tras denunciar ya en varias ocasiones la situación del río Gallo y el estado de la EDAR de Meira, el PP de Cuntis asegura que exigirá la reparación de las deficiencias en la depuradora más importante del municipio, así como la revisión y mejora del resto de instalaciones para el tratamiento de agua. El objetivo: “poñer couto aos cada vez máis crecentes casos de contaminación”.

Los populares presentarán una moción plenaria tras los “nulos” avances ante estas críticas, ya que aseguran que el alcalde lleva 16 meses sin realizar ninguna actuación efectiva de mantenimiento o modernización de estas infraestructuras, pese a que en mayo de 2025 se aprobó por unanimidad una propuesta del PP reclamando medidas.

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Cuntis ha concretado que las EDAR llevan años funcionando mal y provocando vertidos a los ríos, y con ello daño a la flora y la fauna, olores y episodios de contaminación. Recalcan que el caso más grave se produjo hace unas semanas en la de Meira, con la llegada de restos fecales al cauce del río Gallo y también al embalse de A Baxe, que abastece a otras villas.

“As nosas depuradoras non funcionan porque o goberno non lle fai o mantemento, moitos núcleos rurais carecen de saneamento e vense obrigados a ter fosas sépticas e o estado xeral da rede é moi deficiente, polo que estamos nunha situación límite a punto de estoupar con graves casos de contaminación ambiental que afectan aos acuíferos, aos ríos, á flora, á fauna e, en consecuencia, tamén aos veciños”, manifestó la portavoz, Isabel Couselo.