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Cuntis

La polémica sobre la EDAR de Meira y el último episodio de contaminación llegará al Pleno

Fátima Pérez
17/09/2026 20:53
Isabel Couselo, portavoz municipal del PP de Cuntis
Isabel Couselo, portavoz municipal del PP de Cuntis
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Tras denunciar ya en varias ocasiones la situación del río Gallo y el estado de la EDAR de Meira, el PP de Cuntis asegura que exigirá la reparación de las deficiencias en la depuradora más importante del municipio, así como la revisión y mejora del resto de instalaciones para el tratamiento de agua. El objetivo: “poñer couto aos cada vez máis crecentes casos de contaminación”.

Los populares presentarán una moción plenaria tras los “nulos” avances ante estas críticas, ya que aseguran que el alcalde lleva 16 meses sin realizar ninguna actuación efectiva de mantenimiento o modernización de estas infraestructuras, pese a que en mayo de 2025 se aprobó por unanimidad una propuesta del PP reclamando medidas.

A Asociación de Augas de Meira, Fontecoba e Rogadío denuncia verteduras incontrolables, mortandade de peixes e cheiros insostibles na contorna do río Gallo. A veciñanza apunta á ineficacia da EDAR e xa presentou escritos ante o Concello e ante Augas de Galicia para que adopten solucións urxentes ante o que eles mesmos definen como “grave situación de contaminación e emerxencia ambiental” do cauce fluvial ao seu paso pola aldea de Meira. Os veciños indican que foi hai arredor dun mes cando se empezou a constatar o deterioro do caudal, ao ter este un aspecto “turbio, denso e dunha intensa cor branca escumosa”. A veciñanza indica que a EDAR mostra un “colapso operativo” e tamén unha “falta de mantemento evidente por parte do Concello”. O presidente da asociación, Ernesto Sangiao, sinala que “ a situación é practicamente inhabitable. O cheiro a putrefacción é de tal intensidade que se mete dentro das casas e impide abrir as fiestras. Non é un feito illado deste verán, senón un problema crónico de falla de mantemento que leva anos repetíndose sen que ninguén asuma responsabilidades”. Os veciños esixen ao Concello a reparación urxente da EDAR e a retirada dos peixes mortos do leite. A Augas de Galicia o envío do servizo de inspección para a toma de mostras da auga, a apertura dun expediente sancionador contra os responsables e a adopción de medidas cautelares que protexan o Dominio Público Hidráulico.

A veciñanza de Cuntis denuncia mortandade de peixes e cheiros insostibles no Gallo

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Cuntis ha concretado que las EDAR llevan años funcionando mal y provocando vertidos a los ríos, y con ello daño a la flora y la fauna, olores y episodios de contaminación. Recalcan que el caso más grave se produjo hace unas semanas en la de Meira, con la llegada de restos fecales al cauce del río Gallo y también al embalse de A Baxe, que abastece a otras villas.

“As nosas depuradoras non funcionan porque o goberno non lle fai o mantemento, moitos núcleos rurais carecen de saneamento e vense obrigados a ter fosas sépticas e o estado xeral da rede é moi deficiente, polo que estamos nunha situación límite a punto de estoupar con graves casos de contaminación ambiental que afectan aos acuíferos, aos ríos, á flora, á fauna e, en consecuencia, tamén aos veciños”, manifestó la portavoz, Isabel Couselo. 

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