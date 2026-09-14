Cuntis recupera la tradición del lino con vistas a ensalzar el patrimonio textil de Galicia

Cuntis participa en su primera maza del lino Cedida

La Reitoral de Estacas, en Cuntis, acogió ayer una jornada intergeneracional para dar a conocer un elemento clave en el patrimonio material e inmaterial relacionado con la actividad téxtil en Galicia: el lino. La actividad, promovida por la Comunidade Téxtil do Umia (CTU), permitió mostrar algunos de los procesos tradicionales que se empleaban en su día para transformar esta planta en fibra textil.

La jornada comenzó con la maza del lino, una de las primeras fases del proceso de extracción y depuración de la fibra. Después se realizaron también otras labores tradicionales, como la deluva, la espadela y la aseda, para limpiar y separar las diferentes calidades de fibra. “Preténdese con esta actividade dar a coñecer o inxente patrimonio material e inmaterial relacionado coa actividade téxtil en Galicia, moi importante durante séculos para as economías familiares, especialmente do ámbito rural”, apuntaban desde el CTU.

Esta experiencia se enmarca precisamente en el trabajo de esta comunidad sin ánimo de lucro creada en Cuntis el pasado mes de agosto por personas interesadas en el mundo textil y en la conservación de su patrimonio. Sus objetivos pasan por investigar, catalogar y visibilizar el patrimonio textil de Galicia, así como impulsar la creación de un centro de investigación y buscar su reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC).

También como parte de este proyecto, durante 2026 la asociación cultivó lino en la aldea de Castrolandín, en Cuntis, para completar todo el ciclo de transformación de la planta y para recuperar todos los conocimientos vinculados a cada una de sus fases de este proceso artesanal.