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Cuntis

Una nueva colisión múltiple en la N-640 deja a una persona herida y obliga a cortar el tráfico

Fátima Pérez
11/09/2026 20:42
Una nueva colisión múltiple en la N-640 deja a una persona herida y obliga a cortar el tráfico
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Un nuevo accidente múltiple en la carretera N-640, en Cuntis, deja a un herido y obliga a cortar durante unas horas uno de los carriles para facilitar los trabajos en la zona.

Después de que hace apenas unos días una colisión frontal dejara a tres personas heridas en esta misma vía, esta tarde, en torno a las 19:00 horas, tres vehículos -dos turismo y una furgoneta- colisionaron en las inmediaciones del Bar Iowa obligando a cortar uno de los carriles para que los operarios pudieran limpiar la zona tras la colisión. En esta ocasión al parecer solo hubo una persona herida, pero hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Cuntis.

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