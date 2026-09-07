Una colisión entre dos turismos se salda con cinco heridos, tres de ellos graves, en A Anllada

Estado en el quedó uno de los vehículos Concello

Una colisión entre dos vehículos en la N-640 se saldó con cinco heridos, tres de ellos de carácter grave. Ocurrió esta tarde y el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibió el aviso de un particular a las 19:01 horas.

Hasta allí se movilizaron a la Guardia Civil de Táfico, a Urxencias Sanitarias, que desplazó tres ambulancias, a Emerxencias de Cuntis y de A Estrada así como a los Bomberos, de Ribadumia, que finalmente no tuvieron que intervenir en el suceso. Además, también se movilizaron trabajadores de Mantenimiento de Carreteras del Estado.

Los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario. El estado en el que quedó la zona frontal de uno de los vehículos deja claro que el choque no fue pequeño. Los hechos se produjeron en el kilómetro 212,8 de la N-640, en la conocida como recta de A Anllada, donde no es la primera vez que se produce un accidente durante este año. El último fue en el mes de marzo, cuando un conductor que circulaba ebrio chocó contra un tractor y acabó invadiendo la acera y arrollando a una mujer, que resultó herida.

La Guardia Civil de Tráfico investiga ahora las causas de este nuevo accidente, que se produce en un tramo limitado a 50 kilómetros por hora, pero en el que se suelen alcanzar velocidades mucho más elevadas, pese a encontrarse rodeado de viviendas. Además, los agentes del instituto armado se encargaron de regular la circulación en la zona, que se vio afectada durante un tiempo debido al accidente