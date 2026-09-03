Un nuevo equipo se pone al frente de la comisión de fiestas de Cuntis para evitar su desaparición
Un nuevo equipo de jóvenes del municipio ha decidido ponerse al frente de la comisión de fiestas de Cuntis para – después de la dimisión de la anterior– evitar que las celebraciones desaparezcan. El equipo saliente emitió un comunicado señalando que “para nós é unha enorme alegría saber que este proxecto, ao que lles puxemos tanto esforzo, ilusión e cariño, queda en boas mans”.
Con la entrada de este nuevo equipo los salientes piden a los vecinos la máxima colaboración para que el desarrollo del proyecto – de cara a las fiestas de 2027– sea una realidad.
Cabe recordar que la comisión de fiestas de Cuntis tiene el nombre de ‘Non me toques as festas’ y ya nació hace unos años con el objetivo de salvar las celebraciones que son en torno al 15 de agosto ‘in extremis’.
La decisión de abandonar de la comisión anterior responde a motivos personales y familiares. “A mayoría temos fillos pequenos e queremos disfrutar deles”, señalan y recuerdan que su colaboración fue desde siempre algo “transitorio”.