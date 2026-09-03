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Cuntis

Un nuevo equipo se pone al frente de la comisión de fiestas de Cuntis para evitar su desaparición

Fátima Frieiro
03/09/2026 16:43
Las fiestas de Cuntis continuarán
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Un nuevo equipo de jóvenes del municipio ha decidido ponerse al frente de la comisión de fiestas de Cuntis para – después de la dimisión de la anterior– evitar que las celebraciones desaparezcan. El equipo saliente emitió un comunicado señalando que “para nós é unha enorme alegría saber que este proxecto, ao que lles puxemos tanto esforzo, ilusión e cariño, queda en boas mans”.

Con la entrada de este nuevo equipo los salientes piden a los vecinos la máxima colaboración para que el desarrollo del proyecto – de cara a las fiestas de 2027– sea una realidad.

Cabe recordar que la comisión de fiestas de Cuntis tiene el nombre de ‘Non me toques as festas’ y ya nació hace unos años con el objetivo de salvar las celebraciones que son en torno al 15 de agosto ‘in extremis’.

La decisión de abandonar de la comisión anterior responde a motivos personales y familiares. “A mayoría temos fillos pequenos e queremos disfrutar deles”, señalan y recuerdan que su colaboración fue desde siempre algo “transitorio”.

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