Cuntis abre matrícula para un nuevo curso en la Escuela de Música

Casa do Concello de Cuntis Cedida

Cuntis abre el plazo de matrícula para el curso 2026/2027 en la Escuela Municipal de Música. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 22 de septiembre.

Concretamente, este centro propone una amplia oferta formativa para todas las edades, desde los 4 años hasta adultos. El programa incluye instrumentos de viento como

flauta, saxofón, clarinete, trompeta, trombón y tuba tenor; de cuerda como guitarra española, bajo y guitarra eléctrica; de percusión y piano.

Las personas interesadas en matricularse u obtener más información pueden dirigirse a la OMIX de Cuntis, llamar a los teléfonos 986 53 36 00 o 687 49 75 91, enviar un correo electrónico a omix@concellodecuntis.es o realizar la matrícula en las oficinas del Concello.