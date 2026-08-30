El Concello reconoce fallos en los puntos de recarga eléctricos y espera que estén reparados en breve

Los puntos de recarga de Cuntis están, en estos momentos, inoperativos

El Concello de Cuntis reconoce que existen fallos importantes en los puntos de recarga de vehículos eléctricos instalados en la localidad y espera que estos estén solucionados en las "próximas semanas". Desde el ejecutivo local señalan que los puntos entraron en funcionamiento en el mes de junio, pero que desde el minuto uno mostraron problemas que obligaron a su desconexión.

Fue ahí cuando, según la administración municipal, se recurrió a la empresa que los instaló para que los reparase. "Acudiron en varias ocasións e non foron capaces de deixar os puntos en correcto funcionamento", señalan desde el Concello. En ese momento el gobierno presidido por Manuel Campos se puso en contacto con una firma especializada que emitió el diagnóstico: los puntos tienen un fallo en los componentes electrónicos.

Desde el Concello recuerdan que los puntos de recarga son una infraestructura pública y gratuita y que - de hecho- se trabaja en su regulación. Inciden en que fue el primer municipio de la comarca en contar con esta infraestructura. De esta forma el ejecutivo socialista se defiende de las acusaciones del Partido Popular. "Nin deixamos de prestar ningún servizo público nin os temos abandonados", zanja el gobierno.