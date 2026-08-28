Los populares de Cuntis exigen la reparación de los puntos de carga de vehículos eléctricos

Uno de los puntos de carga de vehículos eléctricos Cedida

El PP de Cuntis denuncia la falta de funcionamiento de los cuatro cargadores públicos de vehículos eléctricos situados en el casco urbano, concretamente junto a la casa consistorial y al centro sociocultural Patelas. Insisten en que estos aparatos llevan todo el verano sin cumplir su función y que en las últimas semanas han sido muchos los vecinos que han trasladado sus quejas sobre este problema.

Según les trasladaron los usuarios, estos llevarían inoperativos desde mediados del pasado mes de junio, generando molestias para los conductores que tenían previsto cargar sus vehículos en estos puntos.

El PP recuerda que estas dos instalaciones, con dos cargadores cada una, se colocaron en 2021 -la próxima al Concello- y en 2024 -la de la calle Xoán Xesús González- y supusieron una inversión pública de 12.000 euros, por lo que, los populares no entienden que no se realice el mantenimiento dado el auge actual de los coches eléctricos.

La portavoz municipal, Isabel Couselo, lamentó la dejadez del alcalde, Manuel Campos, ya no solo por el caso de estos cargadores, sino por otras muchas infraestructuras que, dice, se están abandonando por la falta de fondos y de gestión. “Aos veciños moléstalles chegar, enchufar o seu coche e ver que non carga, porque teñen que buscar alternativa. Se non van funcionar o mínimo é informar aos cidadáns, pero o que non ten sentido é que se lle recomende á xente que compre vehículos eléctricos se logo, en Cuntis, non teñen onde cargalos”, manifestó la concejala popular.