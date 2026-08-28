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Cuntis

La comisión de las Patronais de Cuntis busca relevo urgente tras anunciar la marcha de sus miembros

La organización convoca una reunión el próximo martes 1 de septiembre para tratar de mantener vivas las fiestas 

Fátima Pérez
28/08/2026 13:34
Miembros de la comisión ‘Non me toques as festas’
Miembros de la comisión ‘Non me toques as festas’
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La comisión ‘Non me toques as festas’, responsable de la organización de las Festas Patronais de Cuntis, busca un relevo que garantice la continuidad de la celebración después de que la mayoría de los integrantes haya decidido dar un paso al lado y poner fin a esta etapa.

Así lo publicaron en un comunicado en el que anunciaron su dimisión después de tres años que definen como una experiencia “chea de momentos”. “Marchamos casi todos e queda un chico, pero só poderá continuar se entra alguen máis”, explican. 

Ante esta situación, han convocado una reunión para el próximo martes 1 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Biblioteca Municipal de Cuntis, con el objetivo de encontrar a personas dispuestas a incorporarse y hacerse cargo de la organización de las fiestas.

El motivo, más tiempo para sus hijos

La decisión de abandonar aseguran que responde a motivos personales y familiares. “A mayoría temos fillos pequenos e queremos disfrutar deles”, señalan y recuerdan que su colaboración fue desde siempre algo “transitorio”.

Esta comisión se conformó hace tres años cuando el Concello comunicó su decisión de dejar la organización de las Patronais. Ante la posibilidad de perder una celebración tan arraigada, este grupo de vecinos decidió asumir el reto, pero ahora consideran que ha llegado el momento de cumplir con esa idea inicial y dejar que sean otros quienes recojan el testigo.

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