El BNG exige más mantenimiento en la EDAR y que se ejecuten las mejoras necesarias

Imagen del río Gallo, en Cuntis

El BNG de Cuntis denuncia el abandono de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Meira alertando de los vertidos que se están produciendo al río Gallo y el consiguiente problema medioambiental que ello genera. Al igual que hizo el Partido Popular hace tan solo unos días, los nacionalistas explican que estos episodios han provocado una elevada mortandad de los peces, así como un olor insoportable que llega incluso al interior de las casas.

Para los nacionalistas esta situación "fai que a calidade de vida das veciñas e veciños caia en picado, polo que a veciñanza xa non pode soportar por máis tempo esta deplorable situación". De ahí que exijan una solución definitiva.

El Bloque entiende que el problema tiene dos orígenes. Por un lado la falta de mantenimiento de la planta y por otro el abandono estructural de la propia EDAR. Señalan los nacionalistas que mientras los operarios del Concello se encargaron del lugar no hubo ningún problema. "Foi xubilarse e comezar o caos", indican.

Ante esta situación el BNG exige al gobierno local de Manuel Campos que asuma "dunha vez por todas as súas competencias, repoña de inmediato o persoal cualificado para o mantemento da EDAR e execute as melloras necesarias para frear este desastre ecolóxico".

El portavoz del Bloque en la localidad, Daniel Martín, asegura que "non imos tolerar máis parches ante un problema que pon en risco a saúde pública, o noso medio natural e que segue a xerar sancións económicas para o municipio pola súa deficiente xestión ambiental".