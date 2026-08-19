El PP de Cuntis denuncia un grave vertido en el río Gallo

Isabel Couselo, portavoz municipal del PP de Cuntis Cedida

El PP de Cuntis denuncia un grave episodio de vertidos fecales al río Gallo que – expone– provocó una elevada mortandad de peces y un daño importante para el medio ambiente. Los populares liderados por Isabel Couselo acusan directamente al gobierno de Manuel Campos de “mala xestión e inacción” en lo referente al funcionamiento de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR). “Non se trata dunha cuestión puntual, posto que estes feitos repítense constantemente con cheiros e verteduras”, explican.

Los conservadores dicen que “o noso goberno pasa absolutamente da depuradora como se funcionase soa e non precisase de revisións e mantemento, malia que desde o PP xa se lle reclamaron de forma reiterada melloras no saneamento, e desgrazadamente aí temos as consecuencias, porque a EDAR funciona mal, cada vez peor, e as verteduras e os malos cheiros son unha constante que sufrimos todos os veciños”.

Couselo recuerda que la depuración y el saneamiento son una competencia “exclusivamente municipal” y que debe ser la administración local la que las controle.

El PP lamenta que el alcalde socialista recurriese “a mentiras evidentes e de moi pouco percorrido”, acusándolo de “tratar de xustificarse alegando que o mantemento da EDAR está tutelado por Augas de Galicia e pola Xunta e descartando que, no derradeiro episodio de vertidos desta semana, houbese irregularidades”. La portavoz del grupo municipal del PP es firme y asegura que “a depuradora funciona fatal porque o goberno non a atende nin inviste, así que o alcalde, ante una contaminación evidente, debería non negar a maior, non mentir escurrindo as súas responsabilidades e centrarse en investir e actuar nesta infraestrutura, porque esta política de pasotismo só serve para deixar de lado aos veciños, incumprir coas súas obrigas e, inda por encima, ter que pagar todos os anos decenas de miles de euros en sancións en verteduras”.

La representante conservadora recuerda que hace años existió la posibilidad de construir una nueva depuradora en otra localización, pero asegura que el alcalde actual rechazó la idea al comprometerse a arreglar la existente. “Aínda que, coma sempre, incumpriu a súa palabra”, zanja Couselo.