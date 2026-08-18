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Cuntis

Salen a subasta por 445 euros tres fincas rústicas en Cuntis

El lote, situado en las zonas de Fajundos, Devesa do Rei y Carballeiras, se podrá adquirir por un mínimo de 274 euros si se llega a la cuarta puja

Fátima Pérez
18/08/2026 13:24
Vista aérea de la zona de Devesa do Rei, en Cuntis
Vista aérea de la zona de Devesa do Rei, en Cuntis
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La Dirección General del Patrimonio del Estado saca a subasta tres fincas rústicas en el municipio de Cuntis con un precio de partida de 445 euros en la primera subasta que podría reducirse hasta los 274 euros.

Las propiedades, todas ellas incluidas en la concentración parcelaria de Piñeiro-Estacas-Cuntis, tienen una superficie conjunta de 959 metros cuadrados. La primera de las fincas se encuentra en el lugar de Fajundos y cuenta con 564 metros cuadrados, mientras que el segundo terreno está situado en Devesa do Rei, con una superficie de 203 metros cuadrados, y la tercera finca se localiza en Carballeiras, y cuenta con 192 metros cuadrados.

Fecha de la subasta 

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado, contempla hasta cuatro subastas para este lote de cuatro fincas. El acto tendrá lugar el 14 de septiembre, a las 12:15 horas, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra.

El plazo para presentar las ofertas en oficinas de registro distintas de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra finalizará el 24 de agosto, mientras que las que se entreguen en la sede de la Delegación podrán presentarse hasta el día anterior a la subasta.

Esta convocatoria de terrenos rústicos incluye también varias propiedades situadas en el municipio de A Estrada.

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