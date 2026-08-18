Cuntis despide hoy sus Festas Patronais con música, zumba, talleres y una gran verbena

Festas Patronais de Cuntis Cedida

Cuntis se despide hoy de sus Festas Patronais con música, zumba, talles de Agadea y la gran verbena de Banda Gaudí y Cinema. La jornada arrancará con el pasacalles de la Banda de Música Municipal de Caldas y la misa en honor a San Antón cantada por el coro de San Mamede de Piñeiro. Después será el turno de la procesión y del concierto de la banda de música en la Praza das Árbores.

Ya por la tarde, a partir de las 18:00 horas habrá talleres intergeneracionales organizados por la Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer (Agadea) en la Praza das Árbores para ponerse en la piel de una persona con demencia, para vivir una experiencia de estimulación cognitiva o para experimentar un obradoiro de reminiscencia.

Finalmente, a las 20:00 horas, la sesión de tardeo será con Los Támega mientras que en la Praza de Ferrol habrá una exhibición de zumba con Priscilla Dance. La villa termal se despedirá de sus fiestas con una última verbena, esta a cargo de Banda Gaudí y Cinema.