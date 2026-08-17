La falta de agua deja decenas de peces muertos en el cauce del río Gallo a su paso por Cuntis

Depuradora de Cuntis Cedida

Aparecen en el río Gallo, a su paso por Cuntis, decenas de peces muertos en el cauce del río y el Concello señala la falta de agua como uno de los principales motivos de esta situación medioambiental. Al parecer en los últimos días algunos visitantes compartieron en sus redes sociales el desagradable estado del río, en una zona próxima a la depuradora municipal. Sin embargo, desde la administración local aseguran que la instalación “cumpre todos os parámetros” pero es la falta de agua en el río lo que ha llevado a presenciar ahora esta escena.

“Según explicaron os técnicos, está pasando en Cuntis, en Caldas e noutros lugares, a situación é complicada para todos porque os cauces non levan auga”, apunta el regidor cuntiense, Manuel Campos, que ya se plantea tomar medidas para revertir esta situación.

La alarma llegó sobre todo por el estado turbio del agua, sin embargo Campos asegura que así es como se ve el agua que vierte la depuradora, que parecer ser ahora la única que deja agua en el Gallo. Por esto insiste, “o mantemento está tutelado por Augas de Galicia” y descarta cualquiera irregularidad, pese a que los populares califican esta circunstancia como un “auténtico atentado medioambiental e unha deixadez absoluta”.