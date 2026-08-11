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Cuntis

Cuntis ficha a Igloo, a Gran Parada, América, Banda Gaudí y Cinema para sus patronales

Habrá actividades tanto para niños como para mayores, así como opciones de diversión diurnas y nocturnas

Fátima Frieiro
11/08/2026 18:25
Imagen de archivo de las fiestas patronales de Cuntis
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Cuntis ha programado cuatro intensos días de fiestas para celebrar sus patronales. Para ello ha fichado a grupos y orquestas de primer nivel, que pondrán la banda sonora a unas jornadas con actividades para todas las edades y tanto en horario diurno como nocturno.

Las propuestas empiezan el sábado con pasacalles a cargo de la Banda de Música da Lama y misa solemne a las doce con procesión y baile de cabezudos alrededor de la iglesia. A las siete y media será el partido amistoso Concello de Cuntis entre el Atlético Cuntis y el Praíña SPC. A las ocho será la actuación de la Banda de Acordeóns de la Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis y por la noche la verbena será con Igloo, Artística e a Banda 80 y la disco móvil Chocolate.

El domingo 16 siguen los festejos con pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Ribadumia. La misa solemne será a las doce cantada por la coral Cantares das Burgas. Ese día la verbena estará amenizada por la orquesta Gran Parada, Kid Mount y Xmaseda65.

El lunes 17 el pasacalles a primera hora será con la Banda de Música Xuvenil de Barro. A las doce será la misa y por la tarde –a las ocho–habrá una sesión de tardeo a cargo de Leite con Jalletas. Por la noche la verbena será con América de Vigo y Mega CDC Discoteca Móvil.

El martes 18 el pasacalles será con la Banda de Música Municipal de Caldas y a las doce será la misa cantada por el coro de San Mamede de Piñeiro. A las ocho la sesión de tardeo será con Los Támega. A las ocho y media en la Praza de Ferrol habrá una exhibición de zumba con Priscilla Dance y por la noche la verbena será con Banda Gaudí y Cinema.

A mayores el día 18 de 18 a 20 hay talleres intergeneracionales organizados por Agadea en la Praza das Árbores, mientras que todos los días hay propuestas para los más pequeños.

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