La Xunta destina 1,63 millones para mejorar el radar de MeteoGalicia en el monte Xesteiras

El radar de MeteoGalicia ubicado en Cuntis Cedida

La Xunta de Galicia destinará más de 1,63 millones de euros a la modernización del radar de MeteoGalicia ubicando en el monte Xesteiras, en el municipio de Cuntis. Así lo destacó el diputado popular, Julio García Comesaña, quien señaló que esta actuación pondrá a Galicia a la vanguardia de la predicción meteorológica.

Gracias a esta inversión, se sustituirá la tecnología actual por un sistema de última generación, más eficiente, fiable y plenamente adaptado a los estándares internacionales.

El radar de Xesteiras es una pieza esencial para el trabajo diario de MeteoGalicia, por lo que disponer de un equipamiento más moderno permitirá ofrecer datos más precisos y fiables, además de anticiparse con mayor eficacia a los fenómenos meteorológicos adversos. “Investir en prevención é investir en seguridade”, dijo el parlamentario popular.

El nuevo sistema incrementará la estabilidad y la calidad de la información obtenida, reducirá el riesgo de interrupciones del servicio y facilitará el mantenimiento de la instalación, prolongando su vida útil. Además, reforzará la capacidad de MeteoGalicia para detectar con mayor precisión episodios de lluvia intensa, tormentas u otras situaciones de riesgo.