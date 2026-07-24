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Diario de Arousa

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Cuntis 

Cuntis aproba unha Conta Xeral positiva do 2025, pero insuficiente para saldar a débeda

Fátima Pérez
24/07/2026 21:24
Casa do Concello de Cuntis
Casa do Concello de Cuntis
Cedida
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O Pleno do Concello de Cuntis aproba a Conta Xeral do exercicio de 2025 cun resultado orzamentario positivo en 418.272 euros, o cal supón que os gastos do exercicio foron menores que os ingresos. En canto ao dato de remanente de Tesouraría, que informa sobre a capacidade para facer fronte ás súas obrigas a corto prazo, a cifra ascende os 252.558 euros.

Pese a estes datos, o Partido Popular continuou destacando a “grave situación económica do Concello”, lembrando que as debedas superan os cinco millóns de euros e que no ano 2025 “se incumpliron as tres regras fiscais”. Os populares insistiron tamén en que a maior parte das obras do municipio fanse con informes desfavorables por parte de Intervención. Por todo isto, abstiveronse, xunto co BNG, neste punto plenario.

Máis alá do tema económico tamén se aprobaron as datas das festas de carácter local para o ano 2027, que serán o 24 xuño e o 17 agosto. Finalmente, tamén se contemplaba na orde do día a toma de posesión do cargo de concelleira da Corporación municipal de Margarita María Escariz Fuentes, quen relevará a Salva Pereira no grupo municipal do PP de Cuntis despois de que o edil presentara a súa renuncia á acta por falta de tempo e motivos persoais. 

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