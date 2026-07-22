El PP considera que habría que subir el precio de la oferta para adjudicar la obra de la piscina

Nueva adjudicación fallida para la piscina municipal de Cuntis. Después de que en marzo saliera a licitación el contrato para construir unas piscinas municipales descubiertas en el lugar de Campo, por el momento no se han podido adjudicar estas obras que serán claves para cumplir el convenio de la Zona Termal y la sentencia judicial que obliga a la administración local a trasladar las actuales instalaciones.

El contrato salió a licitación por una cuantía de 652.762 euros en dos ocasiones, pero en ambas la oferta quedó desierta, pese a que la segunda se llevó a cabo a través de un procedimiento negociado sin publicidad.

“Mala xestión”

Ante esta gestión, el grupo municipal del PP de Cuntis responsabiliza al gobierno local de la demora en esta actuación por lo que consideran una “mala xestión”, ya que entienden que el precio de salida es demasiado bajo y que empieza a existir el riesgo de perder este servicio.

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Los populares explican que la instalación estará financiada íntegramente por la Diputación, con el Plan Extra I y el resto del programa +Provincia. Sin embargo, señalan que esta cuantía, los 652.762 euros, es la misma que ya estaba presupuestada en el año 2023 y no se han actualizado los precios pero al incremento de los costes de los materiales y de los salarios. Los populares consideran que este es el motivo el que las licitaciones quedaron desiertas y no despertaron el interés de ninguna empresa.

Por su parte, el alcalde, Manuel Campos, aunque manifestó en el Pleno de la Corporación que no tenía intención de incrementar el presupuesto, asegura que los técnicos están revisando los pliegos para sacar una nueva licitación cuanto antes.