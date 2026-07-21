Zona Franca destinará más de un millón de euros al polígono de A Ran

El Polígono de A Ran, en Cuntis Gonzalo Salgado

El Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Vigo aprueba sus presupuestos para 2027. En ellos contempla más de un millón de euros para el futuro polígono de A Ran, en Cuntis, dentro del capítulo de inversiones previstas relacionadas con la dotación de suelo para la mejora e impulso de parques empresariales o para los nuevos que se impulsan.

El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, señaló que “en 2027 volveremos a ser el principal agente inversor en el área para seguir potenciando el tejido empresarial, generando riqueza, creando empleo cualificado y avanzando en nuestros proyectos estratégicos, marcados por la innovación, la nueva economía y los nuevos sectores industriales”.

Polígono bloqueado

En cuanto al proyecto de lo que será el sector 1 del Polígono de A Ran, este contempla un presupuesto total de 13.286.040 euros. Sin embargo, desde hace más de un año, Cuntis permanece a la espera de la respuesta de la empresa eléctrica que es clave para “desbloquear” el parque empresarial. Su papel es necesario para crear una subestación eléctrica que garantice el abastecimiento de las empresas que allí se quieran instalar o para resolver los problemas eléctricos que presentan las que ya se ubican en A Ran.

Aunque esta propuesta, para crear una subestación, salió a la luz en noviembre, el Concello no ha conseguido por el momento que la empresa eléctrica apruebe el proyecto, que se elaboró junto a Zona Franca y Suelo Empresarial del Atlántico (SEA).

Cuntis sigue a la espera de la respuesta de Fenosa para crear una subestación eléctrica propia en A Ran Más información

Zona Franca hace pública ahora una nueva partida que irá destinada a la financiación de este proyecto, pero la realidad es que no se podrá avanzar con el siguiente pase, la expropiación de los terrenos, hasta contar con esta aprobación pendiente. Después ya se podría licitar la obra y dar comienzo a los trabajos lo antes posible.

En cuanto al tiempo que puede demorar la obra de este sector 1, el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, vaticina entre dos y tres años, ya que insiste “é un proxecto de gran magnitude” que busca impulsar la economía de la villa termal y la creación de puestos de trabajo.