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Cuntis

La Xunta invertirá más de 1,6 millones para modernizar el radar meteorológico de Xesteiras

Fátima Pérez
20/07/2026 16:32
Molinos parque eólico Xiabre
Esta infraestructura es clave dentro de la Red de observación meteorológica
Mónica Ferreirós
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La Xunta de Galicia invertirá 1,63 millones de euros para modernizar el radar meteorológico del monte Xesteiras, en Cuntis, una infraestructura clave dentro de la Red de observación meteorológica autonómica y que desde su puesta en marcha, en el año 2010, proporciona información esencial para la vigilancia atmosférica, la emisión de avisos y la predicción de MeteoGalicia.

La actuación prevista por la  Consellería de Medio Ambiente permitirá optimizar un equipo esencial que, dada su antigüedad, necesita una modernización. Para ello, el radar se alineará con las tecnologías adoptadas por los principales servicios meteorológicos del mundo, facilitando así la interoperabilidad, el intercambio de datos y la integración en redes y proyectos de ámbito europeo, además de cumplir con los criterios actuales de eficiencia energética y sostenibilidad.

Los trabajos se llevarán a cabo en dos fases: la primera, a lo largo de este año, se centrará en la fabricación de los elementos, la integración, los controles de calidad y los tests en fábrica, mientras que la segunda, prevista para 2027, consistirá en el transporte e instalación de los equipos, la realización de pruebas in situ y la formación de personal. 

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