Las llamas devoran una furgoneta en Troáns 

Una furgoneta quedó esta tarde totalmente calcinada tras originarse un fuego en el capó que obligó al conductor a abandonar el vehículo. El siniestro ocurrió en la parroquia de Troáns, en Cuntis, sobre las 17:00 horas, cuando el hombre, que venía de Caldas para limpiar unas fincas, tuvo que abandonar su vehículo al comenzar a arder. Se desconocen por el momento las causas que provocaron el fuego.

Hasta el lugar se desplazaron el equipo de voluntarios de Protección Civil de Cuntis, un equipo de bomberos forestales y la Policía Local. No hubo daños personales, pero la furgoneta quedó totalmente calcinada por las llamas.