Cuntis
Las llamas devoran una furgoneta en Troáns
El conductor tuvo que abandonar el vehículo cuando vio que salía fuego del capó
Una furgoneta quedó esta tarde totalmente calcinada tras originarse un fuego en el capó que obligó al conductor a abandonar el vehículo. El siniestro ocurrió en la parroquia de Troáns, en Cuntis, sobre las 17:00 horas, cuando el hombre, que venía de Caldas para limpiar unas fincas, tuvo que abandonar su vehículo al comenzar a arder. Se desconocen por el momento las causas que provocaron el fuego.
Hasta el lugar se desplazaron el equipo de voluntarios de Protección Civil de Cuntis, un equipo de bomberos forestales y la Policía Local. No hubo daños personales, pero la furgoneta quedó totalmente calcinada por las llamas.