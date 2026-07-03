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Cuntis 

Estabilizado un incendio forestal en Gontade en el que se calcinaron ya entre tres y cuatro hectáreas

El fuego comenzó ayer en torno a las 20:00 horas y fue necesaria la movilización de multitud de equipos y agentes 

Fátima Pérez
03/07/2026 10:48
Incendio en Gontade
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Un incendio en el lugar de Gontade en la parroquia de San Mamede de Piñeiro que se declaró ayer poco después de las 20:00 horas calcina entre tres y cuatro hectáreas y moviliza a decenas de agentes y equipos de extinción. Desde Medio Rural aseguran que el fuego quedó estabilizado sobre las 2:00 horas de esta madrugada, es decir, que pese a evolucionar los equipos no prevén que sobrepase las líneas de control establecidas.

En el lugar participaron por el momento seis agentes, siete brigadas, cuatro motobombas, una pala, tres helicópteros y seis aviones.

Incendio forestal

El incendio forestal de Vilanova en imágenes

Más información

Desde el Concello recordaron ayer la necesidad de dejar las carreteras y vías de acceso completamente libres para evitar poner en riesgo la eficacia de los camiones de bomberos y servicios de extinción.

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