Incendio en Gontade Cedida

Un incendio en el lugar de Gontade en la parroquia de San Mamede de Piñeiro que se declaró ayer poco después de las 20:00 horas calcina entre tres y cuatro hectáreas y moviliza a decenas de agentes y equipos de extinción. Desde Medio Rural aseguran que el fuego quedó estabilizado sobre las 2:00 horas de esta madrugada, es decir, que pese a evolucionar los equipos no prevén que sobrepase las líneas de control establecidas.

En el lugar participaron por el momento seis agentes, siete brigadas, cuatro motobombas, una pala, tres helicópteros y seis aviones.

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Desde el Concello recordaron ayer la necesidad de dejar las carreteras y vías de acceso completamente libres para evitar poner en riesgo la eficacia de los camiones de bomberos y servicios de extinción.