Una gran concentración de palilleiras colmará este sábado la Praza das Árbores

Imagen de archivo de un encuentro de palilleiras en Arousa D.A.

Cuntis celebrará este sábado 4 de julio su ‘Primeira Xuntanza de Labores’, un evento que convertirá la emblemática Praza das Árbores en el epicentro de la artesanía tradicional y que contará además con una gran concentración de palilleiras llegadas de diferentes puntos.

El gran atractivo de la programación será una exhibición en directo, en la que las palilleras mostrarán su técnica, la complejidad de los encajes y la destreza que requiere este oficio centenario.

"Levamos anos palillando, pero esta é a primera vez que se fai unha xuntanza así en Cuntis"

Y es que esta iniciativa nació precisamente gracias a un grupo de palilleiras, conocidas como ‘Augas Quentes’, que participan desde hace años en distintas convocatorias por toda la autonomía. Ahora quieren traer a su villa termal una de sus pasiones y, de paso, dar a conocer el municipio. “Levamos anos palillando, pero esta é a primera vez que se fai unha xuntanza así en Cuntis. Vai ser algo pequeno pero se sae ben igual para o ano podemos facer algo máis grande”, explica Pilar, palilleira de la agrupación cuntiense ‘Augas Quentes’.

Entre cinco y seis puestos y 120 asociaciones

En total la previsión es que participen entre cinco y seis puestos de venta, ya que, al tratarse de la primera edición, desde la organización querían ser cautos y garantizar un espacio bien diseñado. Además, la Xuntanza contará también con la participación de cerca de 120 asociaciones de palilleiras, calceta, bordado, procedentes de distintos puntos de Galicia.

El encuentro está diseñado no solo como un espacio de convivencia para las personas aficionadas a las labores tradicionales, sino también como un escaparate para el público general. La iniciativa busca promover, proteger y dar visibilidad a una parte fundamental del patrimonio cultural y etnográfico de Cuntis.