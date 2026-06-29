Medio Ambiente revoca la autorización para ampliar el parque eólico de Monte Arca

Eólicos en Arousa Gonzalo Salgado

La Consellería de Medio Ambiente, a través de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, revoca la autorización administrativa para la ampliación del parque eólico de Monte Arca fase I, situado en los concellos de Cuntis y A Estrada y promovido por Sistemas Energéticos Cuntis, S.A. Fue el mismo gobierno autonómico quien autorizó este proyecto en el año 2011, sin embargo el proyecto quedó paralizado y en 2025 la misma empresa vinculada a la obra solicitó el cierre del expediente.

En concreto lo que se proponía para este espacio era ampliar la potencia en cuatro megavatios, pero tal y como aseguran responsables de otra compañía eléctrica que trabaja en la zona, se trata de un parque que, al parecer, no tenía conexión para evacuar esa capacidad. Esto podría explicar por qué la empresa, Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U., fue la que decidió renunciar al proyecto llevando ahora a la Xunta a formalizar esa renuncia revocando la autorización y archivando el expediente.

En este espacio se están desarrollando también otros proyectos eólicos, concretamente el Nesa Monte Arca Norte y Nesa Monte Arca Sur. En este 2026 la previsión de la empresa promotora de ambas propuestas es obtener todos los permisos necesarios de la Xunta para, en 2027, solicitar una licencia de obra y en 2028 iniciar finalmente la fase de operación.