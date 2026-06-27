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Ulla-Umia

Cuntis y Catoira se reúnen para trabajar en la mejora de sus servicios municipales

Fátima Pérez
27/06/2026 07:27
Reunión del alcalde de Cuntis con el regidor de Catoira
Reunión del alcalde de Cuntis con el regidor de Catoira
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El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, mantuvo ayer una “fructífera” reunión de trabajo en el Concello de Catoira junto a su regidor, Xoán Castaño, para trabajar en una posible colaboración que ayude a mejorar los servicios municipales en ambos concellos.

Durante el encuentro se abordó por tanto la gestión y la mejora continua de los servicios que comparten ambos municipios y se hizo especial hincapié en el Servicio de Atención Temprana, un recurso fundamental para garantizar el bienestar y el correcto desarrollo de los niños y niñas de las familias.

Cuntis, Caldas, Catoira, Moraña, Portas y Barro se unen de nuevo por la Atención Temprana

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Se trata además de un servicio que los municipios de Cuntis, Caldas de Reis, Catoira, Moraña, Portas y Barro ofrecen -por séptimo año consecutivo- gracias a una gestión compartida y que, recientemente, ha renovado el contrato por valor de 1.022.667 euros y con un plazo de ejecución de dos años.

Tras la reunión ambas administraciones mostraron su disposición a seguir colaborando en la búsqueda de mejoras en los servicios y a impulsar nuevos proyectos conjuntos para “optimizar recursos e ofrecer a mellor atención posible á nosa veciñanza”.  

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