Cuntis y Catoira se reúnen para trabajar en la mejora de sus servicios municipales

Reunión del alcalde de Cuntis con el regidor de Catoira Cedida

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, mantuvo ayer una “fructífera” reunión de trabajo en el Concello de Catoira junto a su regidor, Xoán Castaño, para trabajar en una posible colaboración que ayude a mejorar los servicios municipales en ambos concellos.

Durante el encuentro se abordó por tanto la gestión y la mejora continua de los servicios que comparten ambos municipios y se hizo especial hincapié en el Servicio de Atención Temprana, un recurso fundamental para garantizar el bienestar y el correcto desarrollo de los niños y niñas de las familias.

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Se trata además de un servicio que los municipios de Cuntis, Caldas de Reis, Catoira, Moraña, Portas y Barro ofrecen -por séptimo año consecutivo- gracias a una gestión compartida y que, recientemente, ha renovado el contrato por valor de 1.022.667 euros y con un plazo de ejecución de dos años.

Tras la reunión ambas administraciones mostraron su disposición a seguir colaborando en la búsqueda de mejoras en los servicios y a impulsar nuevos proyectos conjuntos para “optimizar recursos e ofrecer a mellor atención posible á nosa veciñanza”.