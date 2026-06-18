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Cuntis 

Augas instala 18 paneles informativos para prevenir sobre el riesgos de inundaciones en el río Gallo

Este entorno, tal y como recoge el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, se incluye en las áreas fluviales de mayor peligrosidad por posibles desbordamientos

Fátima Pérez
18/06/2026 17:00
Paneles informativos en distintos puntos del río Gallo
Paneles informativos en distintos puntos del río Gallo
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La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, instala 18 paneles informativos en distintos puntos del río Gallo, en Cuntis, para concienciar sobre los riesgos de inundación en el entorno y sobre las medidas preventivas y las pautas de actuación recomendadas en estos casos.

En concreto, se han colocado 8 carteles reducidos, 6 generales de dos caras, 2 generales de una cara y 2 infantiles en el área de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) del río Gallo. Estos elementos pretenden mejorar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los ríos y reforzar la seguridad y las medidas de protección de la ciudadanía.

Áreas fluviales de mayor peligrosidad

Según se recoge en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, esta zona de riesgo pertenece al grupo IV, en el que se incluyen las áreas fluviales de mayor peligrosidad y riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos.

Contrato de 700.000 euros en prevención

Las actuaciones de señalización en Cuntis, que tuvieron un coste de unos 7.000 euros, se enmarcan en un contrato de Augas de Galicia que cuenta con una inversión global cercana a los 700.000 euros. En este contrato se incluyen también talleres en centros educativos situados en las proximidades de las áreas de riesgo.

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