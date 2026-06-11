Arcos de Furcos pide explicaciones por unas obras de particulares en el entorno de la iglesia

Obras en el entorno de la iglesia Cedida

Los vecinos de Arcos de Furcos denuncian las obras que se están ejecutando en el entorno de la iglesia y piden explicaciones para saber si los particulares que las están llevando a cabo cuentan con la autorización correspondiente de la Xunta de Galicia o del Concello de Cuntis.

Aseguran que no se les informó sobre la ejecución de estos trabajos y que, a su vez, estos están perjudicando a propiedades e incluso a las sepulturas excavando sin control. “Na contorna encóntranse elementos arquitectónicos singulares que están catalogados por Patrimonio”, explican los vecinos de la parroquia cuntiense.