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Cuntis 

Arcos de Furcos pide explicaciones por unas obras de particulares en el entorno de la iglesia

Aclaran que las excavaciones afectan a las  propiedades y a los elementos arquitectónicos del lugar

Fátima Pérez
11/06/2026 19:27
Obras en el entorno de la iglesia
Obras en el entorno de la iglesia
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Los vecinos de Arcos de Furcos denuncian las obras que se están ejecutando en el entorno de la iglesia y piden explicaciones para saber si los particulares que las están llevando a cabo cuentan con la autorización correspondiente de la Xunta de Galicia o del Concello de Cuntis.

Aseguran que no se les informó sobre la ejecución de estos trabajos y que, a su vez, estos están perjudicando a propiedades e incluso a las sepulturas excavando sin control. “Na contorna encóntranse elementos arquitectónicos singulares que están catalogados por Patrimonio”, explican los vecinos de la parroquia cuntiense. 

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