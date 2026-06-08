Cuntis celebra la XV Feira do Dezaoito con gastronomía ecológica, artesanía y música

Imagen de archivo de una edición anterior de la festividad

El municipio de Cuntis celebra el próximo sábado, 13 de junio, la XV edición de la Feira Histórica do Dezaoito en la Carballeira de Troáns, un espacio que se llenará productos ecológicos, artesanía, música y más.

A lo largo de toda la jornada, la carballeira contará con numerosos puestos en los que se ofertarán productos ecológicos tradicionales de la zona, como mermeladas, quesos, hortalizas..., así como productos de artesanía hechos con cuero, madera, bordados, playa y más materiales. También tendrá lugar la degustación gastronómica de jabalí, empanada, pulpo, churrasco, carne ao caldeiro y otras elaboraciones.

Como es habitual, a partir de las 17:30 horas la feria estará animada con música tradicional y también gracias a e Disco Móvil Chocolate. Además habrá hinchables para que los más pequeños se lo pasen en grande por la tarde.

Asimismo, mediante reserva previa, los asistentes también podrán probar el menú xabarís, compuesto por empanada, pulpo, jabalí, bebida, pan, café y postre. Este menú tan solo estará disponible en los siguientes locales de restauración: la pulpería “A Fuchela”, el café-bar “Mi patio andaluz” y Casa Chedas, y las reservas podrán hacerse hasta el 11 de junio.