Las alfombras ya casi están listas para engalanar Cuntis en su tradicional Corpus Christi

Los vecinos y las vecinas de Cuntis trabajan en la preparación de su tradicional Corpus Christi Cedida

"Detrás de cada alfombra hai moitas mans, tempo e cariño". Cuntis ultima los detalles para celebrar mañana su tradicional Corpus Christi, una de las citas más esperadas del calendario de la villa termal.

Los festejos arrancaron ayer con una misa solemne y una procesión, y continuarán mañana con el certamen de habaneras en la Praza das Árbores y la elaboración de la alfombra floral por las calles del casco urbano. Durante la tarde habrá también actividades infantiles y una gran verbena para cerrar la jornada con las actuaciones de La Banda de Ayer, Louband y Xabi DJ.

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El domingo, la Banda de Música de Valga pondrá el tono desde primera hora para después celebrar la misa y la procesión del Corpus, acompañadas por el coro Cantares das Burgas. Por la tarde será el turno de las actividades para los más pequeños con Anxo Moure y su ciclobiblioteca y para cerrar las fiestas, la Banda de Valga ofrecerá de nuevo un concierto en la Praza das Árbores a las 20:30 horas.

La organización asegura que llevan días "traballando para facer do Corpus algo especial un ano máis".