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Cuntis

El PP reclama el arreglo urgente de los parques infantiles y biosaludables 

El grupo municipal llevó a Pleno la propuesta, pero fue rechazada

Redacción
05/06/2026 20:19
Isabel Couselo, portavoz municipal del PP de Cuntis
Isabel Couselo, portavoz municipal del PP de Cuntis
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El grupo municipal del PP de Cuntis reclama el arreglo urgente de los parques infantiles y biosaludables de todo el concello y, además, un plan periódico de mantenimiento para su correcta conservación. 

Los populares presentaron una propuesta en Pleno con esta petición, pero lamentan el rechazo de la misma. “Tal e como están as instalación calquera usuario pode sufrir unha caída, lesión, ferida ou rasconazo porque se atopan moi degradadas”, apunta la portavoz, Isabel Couselo.

Señalan, sobre todo, la falta de suelo acolchado en el parque de la Praza da Constitución, presencia de elementos rotos en los biosaludables del entorno del río y deficiencias generalizadas en el resto de recintos existentes en la zona rural. 

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