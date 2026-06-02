Cuntis sigue a la espera de la respuesta de Fenosa para crear una subestación eléctrica propia en A Ran

Polígono de A Ran en Cuntis Mónica Ferreirós

Cuntis continúa a la espera de la respuesta definitiva de Fenosa para desbloquear el polígono de A Ran. Así lo comunicó el alcalde, Manuel Campos, tras reunirse hace unos días con Zona Franca y Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) en Vigo. En la reunión ambas administraciones confirmaron que el proyecto de urbanización del polígono está listo y a la espera de que Unión Fenosa, “despois dun ano” dé respuesta a la proposición para resolver la problemática de la conexión eléctrica creando una subestación propia.

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Este proyecto, que prevé una inversión total de 3.970.000 euros, se dio a conocer el pasado mes de noviembre y pasa por crear una subestación nueva que garantice el abastecimiento eléctrico descartando así otras propuestas que resultaban más costosas como traer una línea de alta tensión desde Tivo (Caldas) o desde A Estrada, tal y como proponía la propia Fenosa. “En principio neste mes de xuño quedaron de dar resposta á proposta que lle fixemos dende o Concello, Zona Franca e Suelo Empresarial. Agardamos esa resposta definitiva para poder avanzar cara adiante”, explica Campos. Y es que esta aprobación es clave para proceder al siguiente paso que será la expropiación de los terrenos necesarios.

La previsión de la administración local en noviembre era poder iniciar esta fase de expropiación a comienzos de 2026, pero con la demora en la respuesta de Fenosa el proceso quedó paralizado.

Coste total del polígono

El proyecto para ampliar el polígono de A Ran contemplaba en sus inicios una inversión de urbanización de 9.316.040 euros, a esto se le suma ahora los 3.970.000 euros de la subestación eléctrica, alcanzando el proyecto del sector 1 un presupuesto total de 13.286.040 euros.