Cuntis destaca el valor socioeconómico e interestacional del termalismo en Badajoz

Manuel Campos en la reunión sobre aguas termales en Badajoz Cedida

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, participó hoy en la reunión del Consejo de Gobierno de la Sección de Municipios con Aguas Minerales y Termales en Alange (Badajoz), una convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para trabajar en la consolidación del termalismo como atractivo turístico en el país.

Campos, como parte de la directiva de la entidad, aseguró que se sigue avanzando en la mejora del marco jurídico de las aguas termales y puso el foco en el poder de esta oferta a la hora de consolidarse como recurso socioeconómico durante los doce meses del año. “Estamos a falar dun modelo turístico que permite incrementar a capacidade de desestacionalizar o turismo, atraendo visitantes durante todo o ano, sendo un motor económico e dinamizador moi importante”, apuntó el regidor, quien valoró positivamente la cita para seguir colocando a Cuntis como villa referente del termalismo en el norte de España.

70 concellos en la FEMP

En la actualidad, más de 70 concellos -entre ellos el arousano- repartidos en doce Comunidades Autónomas forman parte de la FEMP y participan de estas reuniones de trabajo.