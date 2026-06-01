Las calles de O Sequelo se cubren de palmeras para celebrar el Santísimo Sacramento de Troáns

Fiesta en honor al Santísimo Sacramento Cedida

Este año el lugar de O Sequelo en Troáns fue el encargado de organizar la fiesta en honor al Santísimo Sacramento que se celebró ayer en la parroquia, una celebración que cada año muda de ubicación para pasar por todos los lugares de la parroquia y que una vez más reunió a decenas de cuntienses para festejar.

La Asociación Vecinal ‘A Carballeira de Sequelo’ fue la encargada este año de poner todo a punto. Por ello, desde primera hora de la mañana palmeras y algunas flores decoraban las calles por las que, más tarde, pasaría la procesión.

Fiesta en honor al Santísimo Sacramento Cedida

Así, bajo la batuta de la Banda Municipal de Música de Caldas de Reis, los vecinos y los visitantes que pasaron por el lugar pudieron disfrutar de una procesión bajo el sol marcada por esos elementos decorativos tan característicos de la celebración.

Más allá de los actos litúrgicos, la fiesta continuó por la noche con la verbena y la actuación de las orquestas Miramar y el Grupo Jb-Son desde las 21:00 horas. Troáns puso con música la guinda al pastel, mientras Cuntis calienta motores para salir a andar con su Corpus Christi este sábado 6 de junio.