El Pleno de Cuntis da luz verde a un nuevo Plan de Ajuste para asumir el pago a proveedores

El Pleno de Cuntis aprueba una actualización del Plan de Ajuste para asumir el pago a proveedores con el BNG y el PP manifestando su oposición a esta propuesta. Los populares aseguran que con estas medidas se hipotecará a la administración local “ata o ano 2041”, ya que permitirá acogerse a un crédito del Estado de 1,7 millones de euros orientado a pagar facturas pendientes.

En este debate financiero, el BNG recordó que no se trata del primer Plan de Ajuste que se aprueba en el Concello de Cuntis y aclaró que, hasta el momento, ninguno “serviu para nada”, por ello pide cuentas realistas para solventar una situación económica crítica.

Subida del IBI y del IVTM

La portavoz popular, Isabel Couselo, lamentó que la solución propuesta por los socialistas para afrontar este crédito pase por un incremento del 33% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Urbana y del 66% en el caso del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), una subida que no se aprobó en esta sesión, sino que se llevará al próximo Pleno tal y como aclaró el alcalde, Manuel Campos.

En la orden del día se acordó también la renovación del convenio de colaboración con el concello de Caldas para desarrollar actividades de orientación laboral, mientras que los populares, por su parte, presentaron una moción exigiendo al gobierno local priorizar la mejora de los parques infantiles y biosaludables.

Campos recordó entonces la postura del Concello en lo relativo a los parques infantiles instalados en las aldeas y el compromiso que, en su día, se firmó para que el mantenimiento de estos espacios fuera responsabilidad de los vecinos. Por todo ello, el regidor denegó la moción popular.