Cuntis inicia un nuevo proceso para contratar la obra de sus piscinas

Así serán las instalaciones de las nuevas piscinas municipales descubiertas en el lugar de Campo Cedida

El Concello de Cuntis inicia un nuevo procedimiento para contratar las obras de las futuras piscinas municipales, después de que la licitación quedase desierta al no presentarse ninguna empresa constructora. La Xunta de Goberno Local aprobó hoy la contratación de los trabajos a través de un procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 652.762,94 euros y contempla la ejecución de unas piscinas municipales al aire libre junto con un edificio polivalente destinado a complementar las instalaciones.

“Á maior brevidade”

Desde el Concello justifican la urgencia de continuar con la tramitación para poder licitar las obras “á maior brevidade”, con el objetivo de desbloquear una actuación muy relevante para cumplir el convenio de la Zona Termal a la sentencia judicial que obliga a trasladar las actuales instalaciones.

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En cuanto a los detalles de las nuevas instalaciones, el proyecto incluirá: dos piscinas descubiertas, una destinada a personas adultas y otra de uso infantil; un edificio polivalente y de servicios; vestuarios y control de acceso; cantina con terraza y espacios de ocio; y una sala de primeros auxilios para dar servicios médicos y técnicos en caso de necesidad.