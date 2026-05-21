Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis inicia un nuevo proceso para contratar la obra de sus piscinas

Fátima Pérez
21/05/2026 18:30
Así serán las instalaciones de las nuevas piscinas municipales descubiertas en el lugar de Campo
Así serán las instalaciones de las nuevas piscinas municipales descubiertas en el lugar de Campo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Cuntis inicia un nuevo procedimiento para contratar las obras de las futuras piscinas municipales, después de que la licitación quedase desierta al no presentarse ninguna empresa constructora. La Xunta de Goberno Local aprobó hoy la contratación de los trabajos a través de un procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 652.762,94 euros y contempla la ejecución de unas piscinas municipales al aire libre junto con un edificio polivalente destinado a complementar las instalaciones.

“Á maior brevidade”

Desde el Concello justifican la urgencia de continuar con la tramitación para poder licitar las obras “á maior brevidade”, con el objetivo de desbloquear una actuación muy relevante para cumplir el convenio de la Zona Termal a la sentencia judicial que obliga a trasladar las actuales instalaciones.

Así serán las instalaciones de las nuevas piscinas municipales descubiertas en el lugar de Campo

La oferta para construir las piscinas de Cuntis queda desierta y obliga a licitar de nuevo las obras

Más información

En cuanto a los detalles de las nuevas instalaciones, el proyecto incluirá: dos piscinas descubiertas, una destinada a personas adultas y otra de uso infantil; un edificio polivalente y de servicios; vestuarios y control de acceso; cantina con terraza y espacios de ocio; y una sala de primeros auxilios para dar servicios médicos y técnicos en caso de necesidad. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620