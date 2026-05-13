Cuntis presume de su Programa Integrado de Empleo con una inserción laboral de casi un 60%

Una de las formaciones del Programa Integrado de Empleo de Cuntis Cedida

El Programa Integrado de Empleo (PIE) del Concello de Cuntis continúa cosechando excelentes resultados en su objetivo de dinamizar el mercado laboral. A día de hoy, de las cien personas participantes, 58 ya han conseguido un puesto de trabajo durante estos meses.

Desde el gobierno local valoran de manera muy positiva esta cifra, poniendo el foco en el apoyo continuo a los participantes. Además, hacen un llamamiento al tejido empresarial, ya que sigue abierta la oportunidad de que más empresas se sumen a esta iniciativa e insisten en que participar no solo amplía las oportunidades laborales de los y las cuntienses, sino que ayuda a las empresas a optimizar sus procesos de selección con mayores garantías de éxito. Por el momento, el Concello ha firmado convenios con un total de diecinueve empresas y espera poder hacerlo con nuevas compañías.

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En cuanto a las próximas acciones formativas, el programa incluirá en estos meses nuevas propuestas: Prevención de riesgos laborales; Fontanería, carpintería y electricidad; Trabajos forestales y jardinería; Manipulación de alimentos de alto riesgo; y Técnicas de búsqueda de empleo.