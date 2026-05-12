Cuntis abre las inscripciones para su programa Cuntilín Verán hasta el próximo 5 de junio

Uno de los trabajos del Cuntilín en Cuntis Cedida

El Concello se Cuntis abre el plazo para inscribirse en su programa Cuntilín Verán, pensado para que los y las más pequeñas disfruten de las vacaciones mientras se facilita la conciliación de sus familias durante las vacaciones de los centros escolares. El plazo estará abierto hasta el próximo viernes 5 de junio y el programa acogerá a los niños desde el día 22 de junio hasta el 4 de septiembre, a excepción de los festivos y de los días 17 y 18 de agosto.

El Cuntilín Verán, que se impartirá en las instalaciones del CPI Aurelio Marcelino Rey García, estará disponible de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:30 horas, pero la asistencia solo será obligatoria de 9:30 a 13:30 horas.

Para formalizar la inscripción solo es necesario presentar la solicitud en el Registro del Concello o a través de la Sede Electrónica. Los impresos se podrán obtener en la OMIX, Servizos Sociais u Oficinas Xerais o en horario de tarde en las instalaciones del Cuntilín.

El Concello de Cuntis recuerda además que las plazas son limitadas y aclara que el listado de niños y niñas admitidas se publicará el próximo 12 de junio.